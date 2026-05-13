青切符の対象になっている自転車の「ながらスマホ」や信号無視には、実際のところどのような危険があるのか。高校生が学びました。 13日に講習会が行われたのは、生徒の約7割が自転車で通学している大阪府立汎愛高校です。 4月から自転車への「青切符」が導入されるなど自転車の交通ルールが厳格化される中、大阪市がJAFと協力し行ったもので、生徒たちは実際に事故が起きたときのドライブレコーダーの映像な