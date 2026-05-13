テレビ大阪は、12日の「ナマ虎スタジアム」で東京ヤクルトスワローズ×阪神タイガース戦（明治神宮球場）を中継し、同時間帯在阪局視聴率トップを獲得したと発表した。【写真】テレビ大阪で実現…岡田彰布氏＆鳥谷敬氏2ショット阪神が敵地で打線が爆発し、10対0でヤクルトに大勝して首位に返り咲いた。第2部（午後7：00〜8：54）で個人視聴率6.9％を記録。瞬間最高は、森下翔太がリーグトップタイとなる第10号グランドスラムを