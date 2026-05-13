スウェーデン代表FWヴィクトル・ギェケレシュはゴールという目に見える結果で自身の評価を覆し、アーセナルを悲願のタイトルへ導こうとしている。近年あと一歩のところでタイトルを逃し続けてきたアーセナルだが、今シーズンはプレミアリーグとチャンピオンズリーグ（CL）の2冠に迫っている。22年ぶりの優勝を目指すプレミアリーグでは残り2節時点で勝ち点「79」を獲得し、1試合消化の少ない2位マンチェスター・シティと暫定