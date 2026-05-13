大阪府の吉村洋文知事が１３日、大阪府庁で定例会見を行った。１７日に行われる大阪市議会議員西区選挙区補欠選挙の結果において、自身の進退について明言しなかった吉村知事。来年４月の任期までは、辞職せずに職務を続ける考えがあるのかどうかの質問に「それはもちろんそうです」と即答。次の内閣改造で維新の議員から入閣する可能性が高まっており、もし吉村知事が入閣した場合は知事職を辞職することになる。これについて