FIFAワールドカップ2026の審判員に選出された荒木友輔主審が13日に都内でメディア対応を行い、意気込みを語った。6月11日に開幕するFIFAワールドカップ2026には、日本代表が8大会連続8度目の出場を決めており、グループFでオランダ代表、チュニジア代表、スウェーデン代表と対戦する。優勝を目標に掲げ、史上初となるベスト8以上を目指す中、荒木主審は国際サッカー連盟（FIFA）が選出した52名の主審の中の1名に選ばれた。自