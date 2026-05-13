「ソフトバンク−西武」（１３日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクに前日のトレードで移籍したばかりの山本祐大捕手がいきなり「６番捕手」で新天地デビューする。この日午前に入団会見を行ったばかり。「昨日は凄く気持ちの面も色んな感情が出て、揺らいでいたんですけど、徐々に落ち着いてきてソフトバンクさんで貢献したいとワクワクしています」と意気込みを口にしていた。先発マウンドに上がるのは８日に支配下登