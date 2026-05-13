韓国現代自動車（ヒョンデ）傘下の起亜自動車は１５日、日本市場で初となる電気自動車（ＥＶ）の販売を始める。ＥＶのバン「ＰＶ５」を投入し、競合が少ない小型商用車市場で浸透を図る。２人乗りで広い荷台を確保した「カーゴ」と５人乗りの「パッセンジャー」の２モデルを展開する。満充電時の航続距離はいずれも約３８０キロ・メートルからで、大容量バッテリーを搭載するモデルでは５２０キロ・メートルを超える。「カーゴ