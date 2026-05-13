相続では、預貯金や不動産の分け方に目が向きやすいものですが、実家に残された家具や貴金属、時計、着物、食器などをどう扱うかで悩む家庭も少なくありません。 これらは金額だけでは判断しにくく、家族それぞれの思い出も関わります。では、こうした財産はどのように考え、どのような手順で整理すればよいのでしょうか。本記事で確認していきましょう。 思い入れのある物は、財産と気持ちを分けて考える 実家に