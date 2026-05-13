退職金を受け取ったあと、そのまま預金にしておくべきか、それとも資産運用したほうがよいのかと悩む人は少なくありません。最近は、不動産投資へ退職金を活用するケースも耳にします。しかし、不動産投資には家賃収入が期待できる一方で、空室や修繕費などのリスクもあります。 本記事では、退職金を預貯金で持つ場合と不動産投資に回す場合の違いについて、メリット・デメリットを含めて解説します。 退職