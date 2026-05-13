ソフトバンクは１３日、交換トレードでＤｅＮＡから獲得した山本祐大捕手（２７）の入団会見を行った。電撃トレードから一夜が明けての入団会見。山本祐は「昨日の出来事だったので気持ち的にバタバタしたところがあった。（翌日に会見があって）切り替わらない時間が短くて、僕としてはすごくありがたい」と語った。トレードの報を受けたのは１２日の朝。球団に呼ばれた時点で「トレードかもしれない」と家族やチームメイト