愛知県豊橋市で走行中のバイクが後ろから走ってきた車に追突され、バイクを運転していた男性が死亡しました。 【写真を見る】後ろから走ってきた乗用車に追突され…バイクの20代くらいの男性が頭を強く打ち死亡 愛知･豊橋市 警察によりますときょう午前0時ごろ、愛知県豊橋市南栄町の県道を走っていたバイクが乗用車に追突され、バイクを運転していた20代くらいの男性が頭を強く打ち、死亡しました。 乗用車を運転していた28歳