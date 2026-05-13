巨人の平山功太外野手（２２）は１３日の広島戦（福井）で疲労を考慮しベンチ外となることが同日に球団から発表された。２０２３年の育成ドラフト７位で入団後、今年４月５日に支配下登録されると、ここまで２０試合に出場し、打率２割６分７厘、１本塁打、８打点を記録。前日１２日の同カードには「１番・右翼」で先発出場すると、自身初となる猛打賞を記録した。前日の試合後には「慣れとかはあんまりないですけど、打席の