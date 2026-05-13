JR武豊線は13日午後4時半過ぎから、愛知県半田市の乙川駅から半田駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後5時19分に運転を再開しました。 JR東海によると、この区間にある橋桁に自動車が接触したため、安全確認をしていました。