俳優のイ・イギョンに脱税疑惑が浮上した。5月13日、芸能事務所のサンヨンENTはコメントを発表。【画像】「Eカップ？」イ・イギョン、疑惑のやり取り「イ・イギョン氏はデビュー以来、常に税法を遵守し、誠実に納税の義務を果たしてきました。先日行われた税務調査の過程においても、関連資料を透明性をもって提出し、調査に誠実に臨みました」と伝えた。続いて「今回の税務調査の結果は、法人運営の過程における経費処理基準につ