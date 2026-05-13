【モデルプレス＝2026/05/13】俳優の山時聡真が5月12日、自身のInstagramを更新。手作りの寿司を公開し、話題となっている。【写真】火10出演俳優「クオリティ高い」家で作った本格的な握り寿司◆山時聡真、自宅で作った寿司公開山時は「実は先日、家で鉄火巻や握り寿司を作ってみました」とつづり、写真を投稿。TBS系ドラマ「時すでにおスシ！？」（毎週火曜よる10時〜）にて、鮨アカデミーの生徒・森蒼斗を演じている山時はマグ