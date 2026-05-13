【新華社ソウル5月13日】中米経済・貿易協議の中国側首席代表を務める何立峰（か・りつほう）国務院副総理は13日、米国側代表のベセント財務長官と韓国で協議した。双方は、両国首脳による重要な共通認識を指針とし、相互尊重、平和共存、協力ウィンウィンの原則に基づき、共に関心を寄せる経済・貿易問題の解決や実務協力のさらなる拡大について、率直かつ深く建設的な意見交換を行った。