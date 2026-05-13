１３日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４０．５３ポイント（０．１５％）高の２６３８８．４４ポイントと小反発する一方、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）は５．９９ポイント（０．０７％）安の８８７６．３８ポイントと小幅ながら４日続落した。売買代金は２７７７億７０７０万香港ドル（約５兆５９４３億円）となっている（１２日は２６２６億４７１０万香港ドル）。