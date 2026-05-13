戦闘力を高めるアップデートトヨタのガズー・レーシングは、GRヤリスとGRカローラを対象とした新たなアップグレード商品、『GRヤリス/GRカローラ・パフォーマンス・ソフトウェア・シリーズ』、『GRカローラ・パフォーマンス・アップグレード』を、5月13日より発売した。【画像】進化を続ける26式GRヤリスと25式後期GRカローラ全62枚『GRヤリス/GRカローラ・パフォーマンス・ソフトウェア・シリーズ』は、車両を制御するソフトウ