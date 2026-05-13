◇ファーム・リーグ東地区楽天3―2日本ハム（2026年5月13日鎌ケ谷）11年ぶりに日本球界に復帰した楽天・前田健太が日本ハム戦に先発。7回104球を投げて5安打1失点、7奪三振でファームで2勝目となる白星を挙げた。2回に上川畑の適時打で先制点を失い、走者を出しながらも落ち着いた投球を披露。3―1の7回には1死から上川畑に中前打を許すも、続く郡司をスライダー、西川をフォークで空振り三振。この回限りでマウンドを