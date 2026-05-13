13日の参議院本会議で、日本維新の会の猪瀬直樹議員が健康保険法等の一部改正案について、高市早苗総理大臣に対し、「リフィル処方」の普及を進めるよう対応を求めた。【映像】猪瀬氏の提起に議場「そうだ！」（実際の様子）猪瀬氏は「現役世代の保険料率を引き下げるためには、医療費の削減が必須となります。この法案では、OTC類似薬の薬剤自己負担の見直しが盛り込まれました。この見直しの背景には、受診機会の格差があり