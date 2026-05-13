小田急電鉄は13日、2026年度の鉄道事業設備投資計画を公表。新型ロマンスカーの車両設計を実施すると発表した。【画像】新宿駅はこんな風になるの!?小田急電鉄が公表したイメージ図同社は鉄道事業で「安全対策の強化」「サービスの向上」「持続可能な運営体制の構築」に向けた取り組みを進めるため、26年度に総額586億円の設備投資を計画する。安全対策の強化として、経堂駅、和泉多摩川駅でホームドアの供用を始める。橋梁