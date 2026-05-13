『ルパン三世』音楽の生みの親である、作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが、84歳で亡くなったことを受けて、親交のあった俳優の石坂浩二さん（84）が追悼しました。石坂さんは「大野さんとは高校時代からの付き合いでした。あの頃から音楽の才能は際立っていて、“やはり普通ではないな”と感じていました。音楽に対する感覚が、とても豊かな人だったと思います」と振り返りました。また、大野さんは生前、石坂さんが主演し