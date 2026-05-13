お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子（55）が13日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲスト出演。「老害」をテーマにトークした。この日は「老害」をテーマに展開。MCに「自分も老害だと言われるかもとビクビクしてる方いますか？」と振られると、大久保は小さく挙手。手を挙げず「僕らはあまり気にしてない」と言う博多華丸・大吉を「自覚ないパターン？」とあおった。自身を「老害かも」と感じたエピソードとして「