13日午後5時45分現在、港区など東京都心部で激しい雨が降っている。強い風も吹いていて、雷の音も響いており、23区内ではゲリラ雷雨が発生している。東京・お台場のフジテレビ本社からレインボーブリッジ越しに都心方向を見ると、橋の向こう側は雨で煙って見通しにくくなっている。また気象庁は13日午後4時55分、埼玉県南中部と埼玉県北東部に大雨警報を出し、注意を呼びかけている。