個人情報保護法改正案をめぐり中道改革連合は、国や企業などが氏名、住所のほか病歴などの個人情報を本人の同意なく収集可能になることを指摘し、法案の修正を訴えました。【映像】長妻氏、同意なく収集可能になることを指摘する瞬間中道・長妻衆院議員「地方自治体が統計作成等で利用する場合、当該自治体内の住民個人の公開されてない病歴情報（氏名入り病歴等の要配慮個人情報）を取得すると、これは今回の改正案でできるよう