◇プロ野球セ・リーグ巨人ー広島（5月13日、福井）巨人は前日、プロ初の猛打賞に守備ではダイビングキャッチを披露した平山功太選手をコンディションを考慮して、ベンチ外にすると発表しました。平山選手は試合前練習は打撃練習など、一部の練習を行っていました。大事ではないとみられます。