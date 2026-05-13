気になる疑問やニュースのナゼを解き明かす「どうなの？」です。13日は関東でもこのあと夜にかけて大気の状態が不安定になっていて、激しい雨による道路の冠水や落雷などに注意が必要です。関東北部を中心に局地的な大雨となっていて、13日午後2時ごろ、群馬・桐生市で撮影された映像では、車が水しぶきを上げながら道路を走行する様子が確認できます。一方、兵庫・川西市では正午ごろ、雷が落ちる瞬間がカメラにくっきりと記録さ