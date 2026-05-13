tvk（テレビ神奈川）のプロ野球DeNA中継アカウント「tvk横浜DeNA熱烈LIVE」の公式アカウントが12日、更新され、同日ソフトバンクへのトレードが発表された正捕手の山本祐大捕手（27）に感謝とエールを込めた「縦読み」メッセージが投稿された。DeNAは12日の試合前に、正捕手の山本祐大捕手（27）をソフトバンクに放出し、尾形崇斗投手（26）井上朋也内野手（23）の1対2のトレードが成立したことを発表した。その直後、tvkの中継ア