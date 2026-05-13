佐渡市で12日、佐渡市に住む無職の男（76）が窃盗の疑いで逮捕されました。警察によりますと、男は12日午前10半前、佐渡市内のスーパーで、886円の刺身1点を万引きした疑いがもたれています。12日午前10時半前に、お店の人から「万引きした男を確保している」と警察に通報がありました。男は着ていた服の下に刺身を隠して、清算せずに店を出たところ、店の人に声をかけられて確保されたということです。男は調べに対し