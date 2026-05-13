中国の宇宙貨物船「天舟10号」は5月11日に無事打ち上げられ、初めて「人工胚」を宇宙に送りました。今回宇宙に送られた「人工胚」は幹細胞で作成されたものであり、実際の初期ヒト胚と高度に類似した構造を持っています。精子と卵子の結合により形成されたものではありませんが、驚くべき「分化能力」を持ち、発生初期のヒト胚の最も重要な秘密を秘めた「生命モデル」とみられています。これについて中国科学院動物研究所の于楽謙