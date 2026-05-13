「ディズニーストア」は、5月15日（金）から、6月9日のドナルドダックの誕生日に向けた新コレクション「DONALD BIRTHDAY 2026」を、全国の店舗で順次発売。一部店舗とディズニー公式オンラインストアでは、5月12日（火）から先行販売中だ。【写真】脱力ポーズの“ぬいぐるみ”が超かわいい！新コレクション一覧■“ドナルドコーデ”が叶うウェアも今回ドナルドダックの誕生日を記念し登場する「DONALD BIRTHDAY 2026」は、“