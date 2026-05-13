福島県の磐越道で発生したバス事故を受け、山形県はきょう、公立高校についても実態調査を行うことを明らかにしました。 きのうから行っている私立高校の調査とあわせて、来週末までに結果をとりまとめるとしています。この事故は今月６日、福島県郡山市の磐越道で高校生を乗せたマイクロバスがガードレールなどに衝突し高校生１人が死亡し、２０人がけがをしたものです。 この事故を受け、県はきのうか