宇宙産業への期待が高まる和歌山県で、高校生が人工衛星の製造に挑戦します。 人工衛星の模型を手にとりじっくり観察するのは和歌山県立田辺工業高等学校の生徒たち。この高校では13日から「宇宙教育」の授業が始まりました。 和歌山県といえば今年3月、民間ロケット「カイロス」の3度目の打ち上げ挑戦が行われるなど、宇宙産業を盛り上げようという機運が高まりつつあります。 この高校では、そうした産業を担う人材を育てよう