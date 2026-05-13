拾得物として届けられた「インドホシガメ」とみられるカメ＝13日午後、岐阜県警垂井署岐阜県垂井町の駐車場で、絶滅の恐れがありワシントン条約で国際取引が原則禁止されている「インドホシガメ」とみられるカメが見つかった。13日までに県警垂井署に拾得物として届けられ、署が専門機関に特徴を伝えて種類を推定。持ち主を捜している。環境省によると、インドホシガメは国内では2019年11月、種の保存法に基づく国際希少野生動