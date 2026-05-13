SNSを通じて知り合った57歳女性に対し、「台湾で財布やカードを盗まれた」などとうそのメッセージを送り、60万円をだましとったとして、福岡県に住む女（54）が13日逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、福岡市中央区に住む職業不詳の女（54）です。 女はTikTokで身分や名前を偽ってライブ配信をしていたところ、去年5月、大分県中津市に住む女性（57）と連絡を取り合うようになりました。 さらに個人的な