記者会見する日本維新の会の藤田共同代表＝13日午後、国会日本維新の会の藤田文武共同代表は13日の記者会見で、50代男性が共産党機関紙「しんぶん赤旗」の記者をX（旧ツイッター）上で脅したとして書類送検された件を巡り、記者の名刺画像をインターネット上に投稿した自身の行為との「因果関係は分からない」と述べた。共産党は藤田氏の行為が脅迫につながったと指摘していた。藤田氏は会見で「どんな理由があっても脅迫、暴