アメリカ連邦通信委員会(FCC)が安全保障リスクの観点から、中国製の携帯電話用通信(セルラー)モジュールの規制を検討していることが指摘されています。US communications regulator targets Chinese tech for security riskshttps://www.ft.com/content/48f0cc68-dfae-48d7-8950-c8c72c2ebe93Trump administration reportedly debating ban on Chinese cellular modules in expansion of FCC crackdown - potential restrictions c