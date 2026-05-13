決算記者会見で説明する日産自動車のイバン・エスピノーサ社長。2年連続の巨額赤字となった＝13日午後、横浜市日産自動車は13日、2026年3月期の連結純損益が5330億円の赤字となったと発表した。巨額赤字は2年連続。世界的な販売不振に伴うリストラ費用などが響いた。27年3月期は200億円の黒字に転換するとの見通しを発表した。黒字が実現すれば24年3月期以来、3年ぶり。イバン・エスピノーサ社長は横浜市の本社で開いた決算記