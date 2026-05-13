ニデックが製品の品質に関する不正を行っていた疑いを巡り、同社は１３日、東京都内で記者会見を開いた。岸田光哉社長は冒頭、「極めて重く受け止めている。広く社会の皆様にご心配とご迷惑をおかけしていることを心より深くおわび申し上げます」と謝罪した。ニデックによると、同日時点で、品質に関して１０００件を超える不適切な行為をしていた疑いがある。複数の事業で顧客の了承を得ずに、部材や工程、設計の変更などを行