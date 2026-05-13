「ＫＡＷＡＧＵＣＨＩＡＵＴＯＲＡＣＥＣＬＡＳＳＩＣ２０２６」（１４日開幕、川口）上原大輝（２９）＝川口・３８期＝は前節で惜しくも準優勝。０線から逃走を図ったが、最終４角で佐藤励（川口）の差しを許し、デビュー初優勝はならなかった。「最後は力の差。スピードの差を見せつけられました。完敗です」と淡々と振り返っていた。４月１１〜１３日の川口で今年の初優出。ヘッドを交換したのが正解で、成績も安定