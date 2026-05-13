日本テレビ系トークバラエティー番組「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・後１１時５９分」に放送された。この日は「女性アナウンサーのリアル」と題し、かつて局アナでフリーとなった小島慶子、中川安奈、吉田明世、タレントに転身した森香澄が出演した。フリー転身後について中川は「風当たりは強い」、森は「『アナウンサーを辞めてまでやりたかった仕事はこんなことなんですか？』とかめっちゃ言われる」など否定的