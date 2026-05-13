日本バスケットボール協会（ＪＢＡ）は１３日、理事会を開き、終了後に島田慎二会長がオンラインで取材に応じた。１２日に報告された海外チームを国内に招聘（しょうへい）する際に相手国のバスケットボール協会（または連盟）に支払う遠征補助費をめぐり、不適切な経費申請および金銭管理が行われていた件について、「こうした事案の発生を許してしまったこと、重大かつ厳粛に受け止めている。ご迷惑したことを深くお詫び申し上