◆東都大学準硬式野球春季リーグ戦１部東洋大８―２日大２回戦（１１日・スリーボンドベースボールパーク上柚木）東洋大が前日の雪辱を果たす大勝で、カード１勝１敗とした。前日は８失点で敗れたが、この日は東洋大打線が奮起。４回に４点を先制すると、２点差に迫られた６回に２点、８回にも２点を追加し、お返しの８得点で中盤以降、試合を優位に進めた。４回１死満塁でレフトへ走者一掃の３点適時二塁打を放った大久保達