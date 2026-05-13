◆東都大学準硬式野球春季リーグ戦１部日大８―１東洋大１回戦（１０日・スリーボンドベースボールパーク上柚木）日大打線が爆発し、逆転勝利を収めた。１点を追う４回に３点を奪い逆転すると、続く５回にも３点を追加し一気に試合を決めた。５回２死満塁から左前適時打を放った飯野真央（４年＝日大豊山）は、「チームを勝利に導けて良かったです。次戦も勝ちます」と今後の活躍を誓った。投げては先発の首藤玄大（４年＝