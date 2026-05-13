◆東都大学準硬式野球春季リーグ戦１部中大７―２日大２回戦（１２日・スリーボンドベースボールパーク上柚木）中大が日大から勝ち点を獲得し、２５年春以来の優勝を決めた。昨年は全日本選手権（全日）を制するも、秋季リーグ戦は２位。今春はリーグ戦前に開催された関東大会で優勝、好調を維持しリーグ戦でも優勝を果たした。この日は１点を追う７回、２死満塁の絶好機で先制打の村田慶二（４年＝大崎）。「優勝がかかっ