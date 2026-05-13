◆東都大学準硬式野球春季リーグ戦１部中大８―１専大２回戦（１０日・スリーボンドベースボールパーク上柚木）中大が連勝で勝ち点を奪った。先発のエース・三浦凌輔（４年＝能代松陽）は、走者を背負いながらも連打は許さない。「野手のみんなに助けてもらって、なんとか勝てたのでよかったです」と、要所を抑え８回無失点とエースの役割を果たした。打線は１０安打８得点と三浦を援護。井ノ上拳汰郎（４年＝中央学院）は