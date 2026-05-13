ジョン・レノン、エアロスミス、チープ・トリックなど大物アーティストとの仕事で知られる伝説のプロデューサー、ジャック・ダグラス氏が１１日に死去した。８０歳だった。死因などは明らかにされていない。１２日に彼の家族がフェイスブックに投稿した内容によると、ダグラス氏は「安らかに」亡くなったという。米誌ピープルが１２日、報じた。フェイスブックを通じ同氏の家族は「彼をフォローしている皆さんの多くがご存じの