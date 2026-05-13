◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１２節町田―東京Ｖ（町田ＧＩＯＮスタジアム）町田はホームで東京Ｖと対戦する。メンバーが発表され、ＤＦ昌子源、高卒新人のＭＦ徳村楓大らが先発に名を連ねた。ＤＦ中山雄太が３試合ぶりにベンチへ入った一方で、ＦＷ相馬勇紀は５試合連続でベンチ外。相馬は左シャドーの候補の１人として北中米Ｗ杯の日本代表入りを期待されているが、１５日のメンバー発表前最後の試合も欠場することに