◆大相撲夏場４日目（１３日・両国国技館）小結・若隆景（荒汐）は、東前頭４枚目・大栄翔（追手風）を押し出し、２０１９年九州場所以来の初日から４連勝とした。過去１０勝９敗と互角の相手に、鋭い踏み込みで押して行き、下からあてがい圧倒した。前日は新鋭の東前頭２枚目・義ノ富士（伊勢ケ浜）を鋭い立ち合いで、圧倒した。右肘痛を抱えての土俵だが、それを感じさせない動きを見せている。