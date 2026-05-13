極度の打撃不振に陥っていたマリナーズの大砲カル・ローリー捕手（２９）が１２日（日本時間１３日）の敵地アストロズ戦で実に３９打席ぶりに安打を放った。ローリーは４月２７日（同２８日）のツインズ戦第４打席で７号２ランを放って以来、前日まで今季のメジャー最長となる３６打数無安打。この日は２回の第１打席は四球を選んだが、３回の第３打席は相手先発・今井の前に空振り三振、６回の第３打席は２番手・ホッペに中飛